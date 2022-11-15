Майже 100 ракет випустила Росія по Україні, - Повітряні сили ЗСУ

Під час масованого обстрілу 10 жовтня рашисти вдарили 84 ракетами.

15 листопада Росія обстріляла Україну майже сотнею ракет.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, рашисти перевершили масований ракетний удар 10 жовтня. Тоді по Україні РФ вдарила 84 ракетами.

"По всій території України уже випущено 80 ракет і летить ще приблизно 20. Тобто вже близько 100 ракет випущено по території України", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що першою ціллю окупантів є об’єкти критичної інфраструктури. На жаль, зафіксовано влучання у житлові будинки.

Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Було зафіксовано ураження житлових будинків у Печерському районі. За оновленими даними, одне з влучань сталося в багатоповерхівку. Станом на 17:01 відомо про одну жертву.