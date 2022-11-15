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Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни, - Тимошенко

В столиці ситуація із енергопостачанням вкрай важка.

Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни, - Тимошенко
Фото: EPA/UPG

Внаслідок російських  ракетних ударів Укренерго розпочинає екстрені відключення світла.  

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко. 

“Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В столиці ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень”, - повідомив Тимошенко.

Він додав, що це робиться для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні. 

Тимошенко закликав українців споживати електроенергію помірно і вірити в перемогу.

Фото: скріншот

Нагадаємо, сьогодні в Києві під час повітряної тривоги зафіксовано вибухи. Зафіксовано ураження житлових будинків у Печерському районі. За оновленими даними, одне з влучань – у багатоповерхівку.

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