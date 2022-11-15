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Через масштабну ракетну атаку Росії в північних і центральних областях вводять аварійні відключення, - Укренерго

"Прильоти" в енергетичну інфраструктуру зафіксували в усіх регіонах України.

Через масштабну ракетну атаку Росії в північних і центральних областях вводять аварійні відключення, - Укренерго
Фото: kp.ua

Через масштабну ракетну атаку Росії в північних і центральних областях вводять аварійні відключення всіх категорій споживачів.

Про це повідомили в пресслужбі НЕК "Укренерго".

У цих областях спостерігається найбільш складна ситуація.

"Атака ще триває, ми не можемо поки що  назвати повні масштаби пошкоджень,  є "прильоти" в нашу інфраструктуру в усіх регіонах країни,  але  найбільш складна ситуація в північних і центральних областях. В зв’язку з цим там вводяться в повному обсязі аварійні відключення всіх категорій споживачів", - зазначили в Укренерго.

У компанії додали, що в Києві запроваджено спеціальні графіки аварійних відключень.

Нагадаємо, про аварійні вимкнення світла заявила влада Сумщини. Вводять екстрені обмеження у Києві та області.

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