Парламент Чехії, визнає Росію терористичним режимом, - Мережко

Цей процес започаткувала Резолюція ПАРЄ, в якій вперше Росію було визнано терористичним режимом.

Сьогодні парламент Чехії визнає Росію терористичним режимом.

Про це повідомив голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко в Facebook.

"Сьогодні ще один парламент, Парламент Чехії, визнає Росію терористичним режимом. Резолюція ПАРЄ, в якій вперше Росію було визнано терористичним режимом, започаткувала цей процес. Сподіваюся, що незабаром всі демократичні держави визнають Росію терористичним режимом", - написав він.

Фото: Facebook Мережко

Фото: Facebook Мережко

Нагадаємо, 13 жовтня ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним. За неї проголосували 99 депутатів, присутніх у залі, один утримався.

А наприкінці жовтня Сенат Польщі визнав терористичним режим Російської Федерації. Відповідну резолюцію ухвалили 85 голосами.