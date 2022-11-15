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Парламент Чехії, визнає Росію терористичним режимом, - Мережко

Цей процес започаткувала Резолюція ПАРЄ, в якій вперше Росію було визнано терористичним режимом.

Парламент Чехії, визнає Росію терористичним режимом, - Мережко
Фото: tsn.ua

Сьогодні парламент Чехії визнає Росію терористичним режимом.

Про це повідомив голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко в Facebook.

"Сьогодні ще один парламент, Парламент Чехії, визнає Росію терористичним режимом. Резолюція ПАРЄ, в якій вперше Росію було визнано терористичним режимом, започаткувала цей процес. Сподіваюся, що незабаром всі демократичні держави визнають Росію терористичним режимом", - написав він.

Фото: Facebook Мережко
Фото: Facebook Мережко

Нагадаємо, 13 жовтня ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним. За неї проголосували 99 депутатів, присутніх у залі, один утримався.

А наприкінці жовтня Сенат Польщі визнав терористичним режим Російської Федерації. Відповідну резолюцію ухвалили 85 голосами.

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