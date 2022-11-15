На Сумщині сили ППО збили російську ракету

Жителів просять залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У Сумській області спрацювала протиповітряна оборона.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Дмитро Живицький.

"Роменський район, працювало ППО. Збито ракету", - написав він.

Голова ОВА закликав жителів залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Він також наголосив, що наразі є великий ризик повторних пусків.

Нагадаємо, близько 14:00 голови Миколаївської, Запорізької і Житомирської ОВА попередили про загрозу ракетної атаки. Пізніше майже в усіх областях була оголошена повітряна тривога.

Наразі відомо, що в Київській області спрацювала ППО. Є інформація про збиті об’єкти. Також повідомлялося про роботу ППО на Чернігівщині, Вінничині.