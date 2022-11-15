Мобілізовані "морпіхи" скаржаться, що в очі не бачили командира, їжі не вистачає, а під Вугледаром – "гірше пекла"
Мобілізовані "морпіхи" скаржаться, що в очі не бачили командира, їжі не вистачає, а під Вугледаром – "гірше пекла"
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
Михайло Жернаков: “В Україні є ще багато суддів з російським громадянством. Усе, що більше за 0, - уже забагато”
Михайло Жернаков: “В Україні є ще багато суддів з російським громадянством. Усе, що більше за 0, - уже забагато”
Під час втечі з правого берега росіяни залишили гелікоптери, танки, артилерію, – Гуменюк
Під час втечі з правого берега росіяни залишили гелікоптери, танки, артилерію, – Гуменюк
Правоохоронці 18 годин перевіряли автобус, який їхав до Угорщини з понад 150 тисячами пачок цигарок
Лавров був госпіталізований на Балі після прибуття на G20, – Associated Press
Лавров був госпіталізований на Балі після прибуття на G20, – Associated Press
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині сили ППО збили російську ракету

Жителів просять залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

На Сумщині сили ППО збили російську ракету
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Старух/Запорізька ОДА

У Сумській області спрацювала протиповітряна оборона.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Дмитро Живицький.

"Роменський район, працювало ППО. Збито ракету", - написав він.

Голова ОВА закликав жителів залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Він також наголосив, що наразі є великий ризик повторних пусків.

Нагадаємо, близько 14:00 голови Миколаївської, Запорізької і Житомирської ОВА попередили про загрозу ракетної атаки. Пізніше майже в усіх областях була оголошена повітряна тривога.

Наразі відомо, що в Київській області спрацювала ППО. Є інформація про збиті об’єкти. Також повідомлялося про роботу ППО на Чернігівщині, Вінничині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також