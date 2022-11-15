Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
Правоохоронці 18 годин перевіряли автобус, який їхав до Угорщини з понад 150 тисячами пачок цигарок
Михайло Жернаков: “В Україні є ще багато суддів з російським громадянством. Усе, що більше за 0, - уже забагато”
Михайло Жернаков: “В Україні є ще багато суддів з російським громадянством. Усе, що більше за 0, - уже забагато”
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Під час втечі з правого берега росіяни залишили гелікоптери, танки, артилерію, – Гуменюк
Під час втечі з правого берега росіяни залишили гелікоптери, танки, артилерію, – Гуменюк
Лавров був госпіталізований на Балі після прибуття на G20, – Associated Press
Лавров був госпіталізований на Балі після прибуття на G20, – Associated Press
Мобілізовані "морпіхи" скаржаться, що в очі не бачили командира, їжі не вистачає, а під Вугледаром – "гірше пекла"
Мобілізовані "морпіхи" скаржаться, що в очі не бачили командира, їжі не вистачає, а під Вугледаром – "гірше пекла"
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Активи підприємств російського олігарха на 500 млн гривень передали АРМА

Також передано майно двох трубних заводів, 27 транспортних засобів і права на дев'ять торговельних марок.

​Активи підприємств російського олігарха на 500 млн гривень передали АРМА
Фото: Макс Требухов

За клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передано арештовані корпоративні права групи підприємств – одного з найбільших виробників пластмасової трубної продукції на території України.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Також передано майнові комплекси два трубних заводів, 27 транспортних засобів і права на дев'ять торговельних марок. Загальна сума переданих активів становить майже 500 млн гривень.

За даними слідства, в Україні діяла група підприємств, кінцевим бенефіціаром яких є російський олігарх. Вони займалися виробництвом полімерних трубопровідних систем для зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, газорозподілу, гарячого водопостачання і опалення. Крім України, структурні підрозділи фірм розташовані на території РФ, Білорусі та  Казахстану.

"Керівництво компанії, діючи в інтересах країни-агресора, створило на тимчасово окупованій території АР Крим торгові представництва підприємств і організувало реалізацію пластмасових труб. Також підприємства здійснювали будівництво трубопровідних мереж та водогону на тимчасово окупованому півострові. Встановлено, що лише упродовж 2020-2021 років підприємства експортували до РФ виготовленої продукції на 100 млн гривень", - зазначчили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, за результатами роботи ДБР за десять місяців цього року в управління АРМА передано майна на 8 мільярдів 926 мільйонів гривень. Після завершення розслідувань та оцінки майна вартість може значно зрости.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також