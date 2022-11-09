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ДБР в цьому році передало до АРМА майна на майже 9 мільярдів гривень

Дохід, отриманий від управління переданим майном, вже перевищив 28 мільйонів 800 тисяч гривень.

ДБР в цьому році передало до АРМА майна на майже 9 мільярдів гривень
Фото: РБК

За результатами роботи ДБР за десять місяців цього року в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передано майна на 8 мільярдів 926 мільйонів гривень. Після завершення розслідувань та оцінки майна вартість може значно зрости.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Власність фігурантів кримінальних проваджень, що розслідує ДБР, у тому числі російських структур, вже приносить прибутки державі. Дохід, отриманий від управління переданим майном, вже перевищив 28 мільйонів 800 тисяч гривень", – йдеться у повідомленні.

Серед переданого: 180 транспортних засобів, 47 одиниць сільськогосподарської техніки, 443 об’єкти нерухомого майна, 11 морських суден та інше майно.

Працівники ДБР під час розслідування кримінальних проваджень з початку року виявили частки у статутних капіталах на майже 820 млн гривень, більше 7 млн 850 тис. гривень готівкових коштів та інші цінності.

Серед найбільш вагомих результатів:

  • В управління АРМА передано корпоративні права товариств, афільованих з нардепом-зраднико;
  • за поданням ДБР суд передав АРМА активи двох підприємств, які належали росіянам;
  • ДБР передало в управління АРМА 26 регіональних операторів газорозподільчих систем;
  • активи групи компаній російської "Татнефті" передано АРМА;
  • ДБР викрило масштабну схему відчуження держмайна профспілковими організаціями. 80 об’єктів передано АРМА;
  • в управління до АРМА передано скраплений газ, який хотіла протиправно реалізувати ПАТ "Укрнафта".

Робота триває. Загалом вартість переданого ДБР у 2022 році до АРМА майна майже у вісім разів перевищує вартість майна, переданого за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, раніше АРМА отримало заарештовані торгові знаки компанії російського олігарха на 2 млрд гривень. Раніше вони належали материнському банку в РФ, а у 2021 році були переоформлені на кіпрського нерезидента.

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