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​Від ПДВ і ввізного мита хочуть звільнити важливі для опалювального сезону товари

Мова йде про газогенератори, електродвигуни та генератори, електрогенераторні установки, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі та обігрівачі.

​Від ПДВ і ввізного мита хочуть звільнити важливі для опалювального сезону товари
Фото: Олександр Міщенко

Кабмін хоче звільнити від сплати ПДВ та ввізного мита важливі для проходження опалювального сезону товари.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні Кабінет Міністрів затвердить постанову, завдяки якій від сплати ПДВ та ввізного мита будуть звільнені важливі для проходження цього опалювального сезону товари. Мова йде про газогенератори, електричні двигуни та генератори, електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі та обігрівачі, а також деякі інші товари для енергетики та забезпечення тепла", розповів прем'єр.

Він зазначив, що таке рішення уряду дозволить прискорити ремонти і покращити забезпечення українців світлом і теплом. Крім цього, це дасть змогу задовольнити попит населення і зменшити ціни на відповідну продукцію.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та авто.

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