Для другої “Мрії” наразі є близько 30% комплектуючих, – ДП “Антонов”

У державному підприємстві “Антонов” уточнили поширену інформацію про будівництво нового літака Ан-225 “Мрія”.

Так, наразі розпочалися конструкторські роботи в цьому напрямку.

Згідно з наявною експертною оцінкою, наразі є близько 30% комплектуючих, які можна використати для другого зразка літака.

Вартість побудови літака оцінюється щонайменше у 500 млн євро, але про конкретну суму наразі говорити зарано.

“Більш детальну інформацію буде поширено після перемоги України у війні”, – додали у ДП.

Зазначимо, раніше низка ЗМІ повідомили, що “Мрія"-2 готова на 30%. До збору коштів на будівництво долучиться міжнародний аеропорт Лейпциг, де тимчасово базується авіакомпанія.

Нагадаємо, 27 лютого Укроборонпром підтвердив, що Росія знищила найбільший і найпотужніший у світі літак українського виробництва Ан-225 "Мрія".

Його відновлення, за інформацією держконцерну, коштуватиме понад 3 млрд доларів і потребуватиме чимало часу.