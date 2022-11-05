НБУ розширив винятки з валютних обмежень для волонтерів

Приватні особи можуть купувати валюту та переказувати її за кордон в рамках місячного ліміту - 400 тисяч гривень.

Національний банк України розширив перелік товарів, які волонтери можуть купувати за кордоном за допомогою гривневих карток.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Таке рішення Нацбанк ухвалив "ураховуючи, зокрема, запити громадян, бізнесу, волонтерів та державних органів, а також беручи до уваги рекордний рівень ліквідності банківської системи".

Відтак регулятор вніс тепловізори та "низку інших приладів" до переліку оборонних товарів, для купівлі яких волонтери можуть розраховуватися гривневими платіжними картками за кордоном без обмежень.

Також приватні особи можуть купувати валюту та переказувати її за кордон в рамках місячного ліміту - 400 тисяч гривень.

"Нагадаємо, що до відповідного переліку також входять: рації, бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги", – йдеться в повідомленні.

Нацбанк також заявив про послаблення для благодійних фондів. Банки не будуть враховувати наявні залишки іноземної валюти на рахунках фондів та не вимагатимуть її продажу, перш ніж дозволити таким організаціях купити валюту для оплати імпортних контрактів.

Нагадаємо, в серпні НБУ дозволив банкам не застосовувати ліміт на розрахунки фізосіб-волонтерів за гривневими платіжними картками за кордоном для купівлі товарів військового призначення.