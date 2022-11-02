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Учасники акції "Смілива гривня" зібрали монетами майже 5 млн гривень

Акцію продовжили до 4 листопада у відділеннях Ощадбанку.

Учасники акції "Смілива гривня" зібрали монетами майже 5 млн гривень
Фото: Пресслужба НБУ

Майже 5 млн гривень вдалось зібрати в рамках благодійної акції "Смілива гривня", ініційованої Національним банком України.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Акція зі збору монет на потреби оборони тривав по всій Україні з 1 серпня до 31 жовтня. 

НБУ спільно з Ощадбанком вирішили продовжити благодійний збір монет. До 4 листопада включно їх ще можна буде перерахувати на спецрахунок у межах акції "Смілива гривня", але лише у відділеннях Ощадбанку.

Сума зібраних коштів перераховувалася на спецрахунок НБУ, відкритий для потреб сил оборони України. 

Для допомоги українським військовим можна було передати монети номіналом 10, 50 копійок та 1, 2, 5, 10 гривень через широку мережу банків-партнерів. 

Крім того, можна було передати неплатіжні монети 1, 2, 5, 25 копійок, вкинувши їх до скриньки у відділеннях ПУМБу або в НБУ (м. Київ, Контрактова площа, 2а).  Еквівалент зібраних монет також перераховано на спецрахунок. 

Як зазначили в НБУ, участь у акції взяли 2 573 навчальні заклади з усіх куточків України, навіть з окупованих територій.

Як раніше повідомлялось, до кінця цього року інфляція в Україні прискориться до 30%, а економіка скоротиться на майже 32% через руйнівні наслідки російської агресії.

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