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Міст у Стоянці від завтрашнього ранку проїзний в обидві сторони, - Кубраков

В кінці лютого міст був зруйнований під час наступу росіян.

Міст у Стоянці від завтрашнього ранку проїзний в обидві сторони, - Кубраков
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Від ранку 3 листопада міст у Стоянці Київської області буде відкритий для проїзду в обидві сторони. 

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

“Після остаточного звільнення північної частини України від російських військових, дорожники облаштували тимчасову об'їздну дорогу та понтонну переправу. Однак, проїхати там міг лише легковий транспорт, вантажівкам доводилося об'їжджати зайві десятки кілометрів”, - написав Кубраков.

Він додав, що менш ніж за два місяці на залишках старих конструкцій відновили лівий проїзд мосту. Рух трасою М-06 для вантажного автотранспорту було відкрито у травні, тоді ж розпочали капітальну відбудову правої частини зруйнованого мосту. 

Нагадаємо, на трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин завершились роботи з будівництва тимчасової переправи біля Бородянки у Київській області.

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