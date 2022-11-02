У Київській області 16 000 осель залишаються без електрики

Станом на ранок 2 листопада в Київській області залишаються без електропостачання 16 000 осель. Протягом дня електрика має відновитися для всіх абонентів.

Про це в Телеграм повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. Він заявив, що енергетики працюють третю добу в режимі нон-стоп.

"Близько 6:00 ранку по регіону почалися планові стабілізаційні вимкнення. Будьте готові до відсутності електрики", – попередив він.

Нагадаємо, що жорсткі обмеження споживання електрики спричинені російськими ударами по енергетичній інфраструктурі. Крім цих відключень, є й аварійні.