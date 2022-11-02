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Окупанти планують просуватися по 30 кілометрів на день, – міноборони Британії

Але власник ПВК "Вагнера" каже, що його найманці просуваються по 200 метрів. 

Окупанти планують просуватися по 30 кілометрів на день, – міноборони Британії
Фото: тг-канал 30 ОМБ

Власник російської ПВК "Вагнера" Євген Пригожин 23 жовтня заявив, що його найманці щоденно просуваються на 100-200 метрів. Відповідно до своєї військової доктрини, війська Росії планують просуватися на 30 і більше кілометрів кожного дня за більшістю напрямків.

У лютому окупанти планували просуватися Україною по 1000 кілометрів на місяць. У вересні сили оборони України мали просування у більш ніж 20 кілометрів на добу, йдеться у звіті Міноборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттері. 

"В останні два місяці Пригожин відмовився від вдавання, що він неповʼязаний з "Вагнером" і був більш відвертим у своїх публічних заявах. Ймовірно, він намагається завоювати авторитет серед напруженої російської системи національної безпеки", – вважають британські військові. 

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни, мобілізація у Росії триває попри заяви міністра оборони країни Сергія Шойгу про завершення 28 жовтня часткової мобілізації та перехід на строкову службу.

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