Для ідентифікації загиблих з масового поховання в Ізюмі бракує ДНК родичів

Ідентифікувати всіх загиблих, похованих на масовому цвинтарі в Ізюмі, наразі неможливо.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Зразки потрібно співставити з ДНК-зразками родичів загиблих. Наразі необхідні матеріали здали лише 80 осіб.

“Прокурори Харківської обласної прокуратури звертаються до мешканців Ізюмщини, чиї родичі зникли безвісти, здати біологічні матеріали для проведення ДНК-експертиз з метою ідентифікації тіл загиблих”, – йдеться у повідомленні.

Прокурори зазначають, що відібрання біологічних матеріалів надасть можливість ідентифікувати загиблу особу будь-де в Україні, відповідно до даних, внесених до Єдиної державної бази ДНК.

Здати біологічні матеріали можна у мобільній лабораторії 2 листопада (середа) та 4 листопада (п’ятниця) з 9:00 до 15:00 за адресою м. Ізюм, проспект Незалежності, 46-А (магазин «Будмаг» біля приміщення місцевої поліції).

Також це можна зробити у будь-якому регіоні України та в Харкові (093-497-69-38, 067-952-93-06, 099-270-19-37, 099-777-77-41).

Ті, хто перебуває закордоном, можуть відібрати ДНК-зразок самостійно.

Нагадаємо, у вересні з місця масового поховання в Ізюмі вилучено 447 тіл загиблих: 194 - чоловіки; 215 - жінки;22 - військові; 5 - дітей і 11 - рештки осіб, стать не визначено.

Раніше в лісосмузі міста були знайдені близько 500 тіл людей зі слідами насильницької смерті та катувань. В Україні та світі вже порівнюють звірства росіян в Ізюмі з трагедіями Бучі, Маріуполя та багатьох інших місць на окупованих територіях.