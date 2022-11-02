Мобілізація у Росії триває попри заяви Шойгу, – ISW

ЗМІ окупантів повідомляли про отримання повісток в Тюмені та Санкт-Петербурзі.

Мобілізація у Росії триває попри заяви міністра оборони країни Сергія Шойгу про завершення 28 жовтня часткової мобілізації та перехід на строкову службу.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

ЗМІ окупантів повідомляли про випадки отримання повісток в Тюмені та Санкт-Петербурзі 31 жовтня.

У російському Центральному військовому окрузі повідомили, що процеси мобілізації триватимуть у всій Росії, поки президент РФ Володимир Путін не підпише відповідний указ.

“Влада українських Мелітополя та Маріуполя також повідомила, що російська окупаційна влада продовжує зганяти українців у добровольчі батальйони та загони територіальної оборони”, – зазначили дослідники.

Раніше Шойгу заявив, що на війну проти України було відправлено 87 000 мобілізованих . Він стверджує, що в райони бойових дій росіян відправили після підготовки.

За його словами, решта з 300 000, які нібито були призвані, проходять якісь навчання і на фронт поки не відправлялися.