До Бюро економічної безпеки призначили 20 аналітиків та 16 детективів

Також визначено переможців конкурсу на посади 11 оперативників.

До центрального апарату Бюро економічної безпеки за результатами конкурсу призначили 20 аналітиків та 16 детективів.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Окрім цього, призначено 11 оперативників.

Одними із основних вимог до кандидатів був досвід роботи, знання загального та спеціального законодавства, аналітичні здібності кандидатів тощо.

Серед новопризначених співробітників – 32 колишні працівники правоохоронних та інших державних органів (СБУ, Прокуратури, ДФС, ДБР, Національної поліції та інші) та 15 працівники державних та приватних суб’єктів господарської діяльності (адвокати, підприємці, працівники держпідприємств).

На участь у конкурсі було подано 1485 заяв.

Конкурсна процедура складалася з наступних етапів:

кваліфікаційний іспит на знання загального та спеціального законодавства;

психологічне тестування;

проходження поліграфа (за згодою);

фізичне тестування (за кваліфікаційною вимогою);

співбесіда.

Нагадає, уряд запустив у роботу Бюро економічної безпеки у листопаді 2021 року.