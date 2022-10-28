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Директора і головного бухгалтера однієї з компаній звинувачують в ухиленні від сплати податків на 22,6 млн грн

Підозрювані протягом 2020-2021 років порушували порядок ведення бухгалтерського обліку та складання податкової звітності.

Директора і головного бухгалтера однієї з компаній звинувачують в ухиленні від сплати податків на 22,6 млн грн

Директору і головному бухгалтеру приватного акціонерного товариства повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, а також внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Про це повідомили в пресслужбі Бюро економічної безпеки.

БЕБ викрило зловмисників, які упродовж 2020-2021 років порушували порядок ведення бухгалтерського обліку та складання податкової звітності. 

"Встановлено, що для здійснення господарської діяльності - розробки корисних копалин, товариство орендувало земельну ділянку, що відноситься до ділянок державної і комунальної власності, у райдержадміністрації. З метою ухилення від сплати податків, порушники умисно занизили розмір орендної плати за земельні ділянки. Такі дії службових осіб товариства призвели до фактичного ненадходження до бюджету у сумі 22,6 млн гривень", - розповіли в бюро.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 212 КК України. Його здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, на Одещині у справі про ухилення від податків вилучили понад 20 тонн тютюну. Тютюнова компанія не сплатила в держскарбницю 18,5 млн грн.

А через агротрейдерів, які експортували продукцію сумнівного походження, держбюджет втратив 4,8 млрд грн.

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