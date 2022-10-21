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На Одещині у справі про ухилення від податків вилучили понад 20 тонн тютюну

БЕБ викрило тютюнову компанію в несплаті 18,5 млн грн податків.

На Одещині у справі про ухилення від податків вилучили понад 20 тонн тютюну
Фото: БЕБ

Співробітники Бюро економічної безпеки викрили службових компанії з вироблення тютюнових виробів в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Зазначаєтсья, що у 2020-2022 роках працівники підприємства продавали тютюнові вироби власного виробництва за готівку, без відображення таких операцій в податковій та фінансовій звітності.

У результаті державі було завдано збитків на загальну суму понад 18,5 млн грн.

Детективи БЕБ, за результатами санкціонованих обшуків, проведеними на складах в Одеській області, виявили та вилучили картонні упаковки для сигарет відомих торгових марок – десяток палет, папір для виробництва цигарок в рулонах – дві палети, картонні коробки з речовиною схожою на тютюн – 250 ящиків.

Загальна вага вилучених товарно матеріальних цінностей – близько 38 тонн (понад 20 тонн тютюну).

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 10 млн грн. Виявлені та вилучені під час згаданого обшуку ТМЦ визнано речовими доказами.

Нагадаємо, раніше в Чернівцях підприємця викрили в ухиленні від сплати податків на понад 20 млн грн. 

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