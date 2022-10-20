У Полтаві підприємців, які не вимикатимуть освітлення і зовнішню ілюмінацію, відключатимуть від електропостачання

Полтавських підприємців, які не будуть економити електроенергію та не вимикатимуть освітлення і зовнішню ілюмінацію, відключатимуть від електропостачання.

Про це повідомив у соцмережах міський голова Полтави Олександр Мамай.

"Ми розуміємо, що вам зараз складно, бізнес переживає не найкращі часи. І тому звертаюся до вас, як до полтавців, колег. Вимикайте освітлення і зовнішню ілюмінацію. Сьогодні з 15:00 наша Інспекція з благоустрою починає разом з поліцією патрулювання міста. Підприємці, які не вимкнуть зовнішнє освітлення і не реагуватимуть на приписи та рекомендації, будуть відключені від електропостачання", - наголосив очільник міста.

Він додав, що це "крайні міри, до яких ми не хочемо вдаватися" і що влада спробує "досягти розуміння шляхом перемовин".

Нагадаємо, Укренерго вводить тимчасове контрольоване обмеження електроенергії в Полтавській, Харківській та Сумській областях.

Вчора попередження, що в Україні вводитимуть обмеження постачання електроенергії, оприлюднили в Офісі Президента.