​У Європі досі не ухвалили рішення щодо виділення 6 мільярдів євро для України, - Президент

"Ми вже маємо розуміння щодо необхідних коштів. Це 3,5 мільярда євро цьогоріч і близько 14 мільярдів євро наступного року. І поки що ми із цих коштів отримали нуль".

У Європі досі не ухвалили рішення про виділення Україні ще 6 мільярдів євро фінансової допомоги.

Про це під час звернення д Європейської Ради заявив Президент України Володимир Зеленський.

"Дякуємо за кошти, які вже надійшли, але досі не ухвалено рішення щодо решти 6 мільярдів із цього пакету, які критично потрібні цього року. І це у ваших силах – уже сьогодні дійти принципової згоди щодо надання цієї допомоги нашій державі", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна потребує більшої підтримки в реалізації Fast Recovery Plan, у першочергових заходах для відбудови після терористичних ударів РФ.

"У вас є всі ці дані – чого саме ми потребуємо. Ми вже маємо розуміння щодо необхідних коштів. Це 3,5 мільярда євро цьогоріч і близько 14 мільярдів євро наступного року. І поки що ми із цих коштів отримали нуль. А вони життєво необхідні. Як і життєво необхідні наступні транші макрофіну для України", - додав Президент.

Нагадаємо, днями Україна отримала 2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС. Це – перша частина пакету допомоги в 5 млрд.

Тим часом США працюють над виділенням нашій державі 4,5 млрд доларів.