Нацгвардія створила ударні групи для протидії ударним дронам росіян

На півдні України вже є результати роботи таких груп.

Для протидії російським дронам Національна гвардія створила вогневі групи, зокрема і мобільні.

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.

“В рамках протидії ударним дронам було створено більше 250 вогневих та близько 130 мобільних вогневих груп. Вже маємо результати в Південнобузькому операційному районі”, – розповів тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії полковник Микола Уршалович.

Він додав, що Нацгвардія забезпечила надійну охорону та оборону 302 важливих державних об’єктів, 41 об’єкту органів державної влади та 94 об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, уряд США вивчив уламки збитих в Україні БпЛА іранського виробництва, які Росія використовувала під час серії атак на критично важливу інфраструктуру країни.