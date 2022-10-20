Посаду фахівця з безпеки введуть у школах Тернопільщини, - Труш

Це людина, яка буде перебувати у постійному контакті з дітьми і вчитиме їх, як розпізнати небезпеку, при цьому - не тільки в умовах воєнного стану.

У школах Тернопільщини з'явиться фахівець з безпеки.

Про це йдеться в повідомленні керівника Тернопільської ОВА Володимира Труша.

За його словами, це людина, яка буде перебувати у постійному контакті з дітьми та вчитиме їх, як розпізнати небезпеку. При цьому - не тільки в умовах воєнного стану.

Такий фахівець навчатиме, як поводитися з невідомими предметами, незнайомими людьми, як діяти, якщо дитина стала свідком правопорушення. Він буде працювати як зі школярами, так і з батьками й педагогами.

"Фахівці з безпеки працюватимуть у структурі навчального закладу. Ця посада фінансуватиметься органами місцевого самоврядування. Першою на Тернопільщині до проекту долучилася Великобірківська селищна рада", - додав Труш.

Нагадаємо, у серпні в школах України почали працювати перші 17 спеціалістів із безпеки.

Вони слідкують за тим, щоб діти вчасно спускалися в укриття під час повітряних тривог, а також вчити дітей правилам безпечної поведінки.