Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Як змінилася риторика пропагандистів Кремля щодо ракетних обстрілів України
Як змінилася риторика пропагандистів Кремля щодо ракетних обстрілів України
ЗСУ знищили переправу окупантів, близько 100 росіян і 10 РСЗВ на Херсонщині
ЗСУ знищили переправу окупантів, близько 100 росіян і 10 РСЗВ на Херсонщині
Окупанти в паніці тікають з Енергодару і вивозять награбоване
Окупанти в паніці тікають з Енергодару і вивозять награбоване
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)
Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
На Закарпатті загиблого бійця не дали відспівати в храмі УПЦ МП
На Закарпатті загиблого бійця не дали відспівати в храмі УПЦ МП
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Посаду фахівця з безпеки введуть у школах Тернопільщини, - Труш

Це людина, яка буде перебувати у постійному контакті з дітьми і вчитиме їх, як розпізнати небезпеку, при цьому - не тільки в умовах воєнного стану.

Посаду фахівця з безпеки введуть у школах Тернопільщини, - Труш
Фото: nday.te.ua

У школах Тернопільщини з'явиться фахівець з безпеки.

Про це йдеться в повідомленні керівника Тернопільської ОВА Володимира Труша.

За його словами, це людина, яка буде перебувати у постійному контакті з дітьми та вчитиме їх, як розпізнати небезпеку. При цьому - не тільки в умовах воєнного стану.

Такий фахівець навчатиме, як поводитися з невідомими предметами, незнайомими людьми, як діяти, якщо дитина стала свідком правопорушення. Він буде працювати як зі школярами, так і з батьками й педагогами.

"Фахівці з безпеки працюватимуть у структурі навчального закладу. Ця посада фінансуватиметься органами місцевого самоврядування. Першою на Тернопільщині до проекту долучилася Великобірківська селищна рада", - додав Труш.

Нагадаємо, у серпні в школах України почали працювати перші 17 спеціалістів із безпеки.

Вони слідкують за тим, щоб діти вчасно спускалися в укриття під час повітряних тривог, а також вчити дітей правилам безпечної поведінки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також