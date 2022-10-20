На сьогодні в місті встановлено 25 стихійних поховань, там працюють слідчо-оперативні групи.

Поліція завершила слідчі дії на кладовищі в Лимані. Тут після деокупації виявили два масових поховання, у яких знайшли тіла 146 убитих росіянами українців.

Про це повідомили в поліції Донецької області.

В одному масовому похованні були тіла цивільних, в іншому - військових Збройних сил України. За інформацією правоохоронців, убитих закопували в траншеях, частина могил - безіменні.

Ексгумація тривала два тижні, сьогодні вона завершилася. Було виявлено тіла 111 цивільних і 35 військових.

"На сьогодні в Лимані встановлено 25 стихійних поховань, там працюють слідчо-оперативні групи. Загалом у визволених населених пунктах таких захоронень виявлено вже 58. Щодня поліція отримує від жителів нові повідомлення про похованих людей. Проте до частини з цих могил через активні бойові дії доступу поки немає", - повідомили в поліції.

За даними правоохоронців, серед ексгумованих на півночі Донеччини цивільних: -85 чоловіків, 66 жінок, 5 дітей, а стать ще 10 осіб не встановили.

"Попереду найскладніше – встановити особу та причини смерті кожного загиблого. За попередніми даними, люди гинули від мінно-вибухових і осколкових поранень внаслідок російських обстрілів, а також з природних причин. Є тіла з ознаками насильницької смерті. Кількість осіб, яких було страчено російськими солдатами, буде оприлюднено після закінчення всіх експертиз", - додали в поліції.

Правоохоронці звернулися до родичів загиблих із Лиманської громади здати біологічні зразки для ДНК-екпертизи. Це можна зробити в найближчому відділенні поліції.

За інформацію правоохоронців, загалом на деокупованих територіях північної Донеччини ексгумовано 166 тіл, серед них - п’ятеро дітей.

Фото: Поліція Донецької області

Фото: Поліція Донецької області

Фото: Поліція Донецької області

Фото: Поліція Донецької області

Нагадаємо, нині очільник Донеччини Павло Кириленко повідомив, що правоохоронці виявили тіла 12 цивільних, убитих росіянами під час окупації: вісьмох – у Лимані, двох – у Новоселівці і двох – у Сосновому.