Як змінилася риторика пропагандистів Кремля щодо ракетних обстрілів України
Як змінилася риторика пропагандистів Кремля щодо ракетних обстрілів України
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)
Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)
У Київській і ще чотирьох областях спрацювала ППО
У Київській і ще чотирьох областях спрацювала ППО
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
На Херсонщині зенітники збили російський ударний вертоліт Ка-52
На Херсонщині зенітники збили російський ударний вертоліт Ка-52
На Закарпатті загиблого бійця не дали відспівати в храмі УПЦ МП
На Закарпатті загиблого бійця не дали відспівати в храмі УПЦ МП
ГоловнаСуспільствоВійна

У Лимані виявлено тіла ще 12 мирних жителів, вбитих росіянами за час окупації

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

У Лимані виявлено тіла ще 12 мирних жителів, вбитих росіянами за час окупації
Ексгумація тіл у Лимані. Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Нацполіції

За 19 жовтня росіяни вбили одного мирного жителя Донецької області – у Зарічному.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Крім того, правоохоронці виявили тіла 12 цивільних, убитих росіянами під час окупації: вісьмох – у Лимані, двох – у Новоселівці і двох – у Сосновому”, – зазначається у дописі.

Ще п’ятеро людей за вчора отримали поранення.

 

Нагадаємо, у звільненому Лимані виявлено "військову комендатуру" окупантів. У ній проводили "фільтрацію" та залучали цивільних до примусових робіт.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також