У Лимані виявлено тіла ще 12 мирних жителів, вбитих росіянами за час окупації

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За 19 жовтня росіяни вбили одного мирного жителя Донецької області – у Зарічному.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Крім того, правоохоронці виявили тіла 12 цивільних, убитих росіянами під час окупації: вісьмох – у Лимані, двох – у Новоселівці і двох – у Сосновому”, – зазначається у дописі.

Ще п’ятеро людей за вчора отримали поранення.

Нагадаємо, у звільненому Лимані виявлено "військову комендатуру" окупантів. У ній проводили "фільтрацію" та залучали цивільних до примусових робіт.