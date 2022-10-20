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У четвер в Україні буде до +10, у частині областей дощитиме

Вранці та вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с.

У четвер в Україні буде до +10, у частині областей дощитиме
Фото: kyiv.depo.ua

У четвер, 20 жовтня, в Україні буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Невеликий, у східній частині помірний дощ, у північних областях та в Карпатах подекуди з мокрим снігом.

Лише у західній частині, Одеській та Миколаївській областях вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 5-10°, на Закарпатті до 12°; у південній частині вдень 9-14°.

У Київській області невеликий дощ, температура вдень 5-10°; у Києві ствопчики термометрів вночі піднімуться до 2-4° тепла, вдень 6-8°.

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