Миколаївські десантники знищили у Донецькій області російську установку розмінування УР-77.

Про це повідомили Десантно-штурмові війська Збройних сил України.

“На Донеччині, воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили установку розмінування противника УР-77”, – йдеться у повідомленні.

Хоча ця техніка призначена для пророблення проходів в мінних полях, останнім часом ворог застосовує її для штурму позицій, скидаючи на українські укріплення 1,5 тонни вибухової речовини.

“Цього разу противник збирався застосувати цю установку саме для штурму, утім у нього нічого не вийшло. За допомогою повітряної розвідки, УР-77 було виявлено ще на підході до рубежу відкриття вогню”, – йдеться у повідомленні.

Вогневими засобами артилерії просування зупинили, після чого установка наїхала на міну і її добили за допомогою ударного дрону.

Нагадаємо, ЗСУ атакували район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки на Миколаївщині.