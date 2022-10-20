Ураження Кримського мосту стало причиною відходу окупантів з Херсона, – Хлань

Окупанти мали покинути Херсон ще у вересні, однак президент Росії Володимир Путін особисто наказав триматись за місто.

Про це радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань заявив в інтерв’ю war.novyny.live.

“Це мало статися ще у вересні. Саме у вересні, як повідомив Американський інститут вивчення війни, був особистий наказ Путіна – триматися за будь-яку ціну на правобережній частині та утримувати місто, тому вони продовжували там перебувати”, – сказав він.

Зараз – після влучання у Кримський міст, що стало “вишенькою на торті”, росіяни будуть змушені відходити, при цьому зазнавши шалених втрат.

“Як показує час, окупанти зазнали шалених втрат, зокрема у них були проблеми з повноцінною логістикою щодо постачання зброї та живої сили через те, що ЗСУ утримують під вогневим контролем транспортні артерії. Всі їхні намагання альтернативних переправ – понтони, баржі, навіть засипали шлюз Каховської ГЕС, щоб налагодити переправу, але це теж їм не допомогло. Остаточне ураження Кримського мосту – це була “вишенька на торті”, яка поламала всю логістику окупантів. Це і стало причиною їхнього відходу”, – зазначив Хлань.

За його словами, окупанти зараз розносять шалену паніку. “На телефони людей в окупованому Херсоні почали приходити СМСки про те, що о 7 ранку треба збиратися біля Річкового вокзалу, що їх будуть переправляти на лівий берег і кудись вивозити. Куди – далі ніхто не розуміє. Пропагандисти не розуміють самі. На 7 ранку нікого не було, тому вони перенесли на 11 ранку. Хочуть поромами переправляти людей, а далі автобусами кудись вивозити. Кажуть, або в Краснодарський край, або ж далі — це навіть не в Крим. Відбувається хаотична депортація”, – додав радник голови ХОВА.

Нагадаємо, росіяни поширюють дезінформацію про те, що сили оборони України "готують обстріл" Херсона. З цього тимчасово окупованого міста, як заявляється, виїхали всі колаборанти.

Росіяни також оголосили, що збираються "евакуювати" 60 000 херсонців. У Центрі протидії дезінформації зазначили, що під цим приводом українців будуть депортувати.