Після повної реконструкції відкрили одне з відділень інспекторів прикордонної служби Волинського загону.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Під час ремонтних робіт до ладу приведено адміністративну будівлю, бокс для автомобільної техніки та споруди господарчого призначення. Виконано роботи по прокладанню всіх комунікацій.
Персонал підрозділу у складі Сил оборони України забезпечує охорону кордону з Білоруссю протяжністю кілька десятків кілометрів. Ділянка надійно укріплена з інженерного погляду та оснащена камерами відеонагляду.
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Фінляндії надіслало запит на виділення 139 млн євро наступного року для будівництва часткового огородження кордону з Російською Федерацією.