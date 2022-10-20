Він забезпечує охорону кількох десятків кілометрів кордону з Білоруссю.

Після повної реконструкції відкрили одне з відділень інспекторів прикордонної служби Волинського загону.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Під час ремонтних робіт до ладу приведено адміністративну будівлю, бокс для автомобільної техніки та споруди господарчого призначення. Виконано роботи по прокладанню всіх комунікацій.

Персонал підрозділу у складі Сил оборони України забезпечує охорону кордону з Білоруссю протяжністю кілька десятків кілометрів. Ділянка надійно укріплена з інженерного погляду та оснащена камерами відеонагляду.

Фото: ДПСУ

Начальник прикордонного загону Сергій Лозінський подякував усім, хто долучився до розбудови підрозділу й облаштування кордону, та відзначив кращих військовослужбовців підрозділу.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Фінляндії надіслало запит на виділення 139 млн євро наступного року для будівництва часткового огородження кордону з Російською Федерацією.