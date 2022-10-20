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В Києві на низці тролейбусних маршрутів 20 жовтня працюватимуть автобуси, - Кличко

Економія електроенергії зараз є одним із головних пріоритетів у країні.

В Києві на низці тролейбусних маршрутів 20 жовтня працюватимуть автобуси, - Кличко
Фото: Київпастранс

Столична влада для економії електроенергії вирішила випустити сьогодні, 20 жовтня, на низці маршрутів, автобуси замість тролейбусів.

Про це повідомив голова КМДА Віталій Кличко.

“У четвер, 20 жовтня, з метою економії електроенергії в місті, на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси”, - написав Кличко.

На сайті КМДА оприлюднили перелік маршрутів, де відбудеться заміна транспорту:

№ 6 «Мінський масив (Діагностичний центр) – Майдан Незалежності»

№ 7 «вул. Чорнобильська – ст. м. «Площа Льва Толстого»

№ 14 «Ботанічний сад – Залізничний вокзал» 

№ 16 «вул. Туполєва – Майдан Незалежності»

№ 18 «Майдан Незалежності – вул. Сошенка»

№ 23 «вул. Туполєва – Лук’янівська площа»

№ 24 «вул. Північна – просп. Свободи»

№ 26 «просп. Свободи – ст. м. «Нивки»

№ 27 «ст. м. Почайна – зал. ст. «Київ-Волинський»

№ 28 «ст. м. «Лук’янівська – просп. Свободи»

№ 29Д «Дарницька площа – зал. станція «Зеніт»

 № 31 «вул. Милославська – ст. м. «Лук’янівська»

 № 32 «вул. Північна – вул. Сошенка»

№ 33 «Мінський масив – Залізничний вокзал «Південний»

№ 34 «вул. Північна – ст. м. «Почайна» 

№ 37 «вул. Милославська – ст. м. «Лісова» 

№ 42 «вул. Дегтярівська – ст. м. «Либідська»

№ 43 «Кібцентр – Дарницька площа»

№ 47 «вул. Милославська – ст. м. «Мінська»

№ 50К «вул. Милославська – Дарницька площа»

№ 50 «вул. Милославська – ст. м. «Либідська».

Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, в Україні будуть вводити обмеження постачання електроенергії. Упродовж 7:00-23:00 необхідно мінімізувати використання електрики. 

Наприклад, влада Миколаєва повідомила, що зменшує на 60% кількість електротранспорту на вулицях міста, також будуть вимкнені світлофори.

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