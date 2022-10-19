Росіяни знову обстріляли прикордоння Чернігівщини, - ОК "Північ"

Російські окупаційні війська знову обстріляли прикордоння Чернігівської області.
Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".
За інформацією військових, рашисти використали міномети та гранатомети.
"З 16.30 до 16.50 повідомили про 5 приходів, ймовірно з міномету 120 мм та 50 приходів з АГС, в район Сеньківки", - йдеться в повідомленні командування.
Втрат серед особового складу і техніки немає. А про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Нагадаємо, у Чернігові 19 жовтня під час повітряної тривоги вибухнув ворожий ударний безпілотник "шахід".
Внаслідок ударів російськими дронами-камікадзе троє людей отримали поранення.