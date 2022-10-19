Двоє поранених внаслідок російської атаки мешканців Чернігова перебувають у реанімації

Внаслідок ударів російськими дронами-камікадзе по Чернігову 19 жовтня троє людей дістали поранення.
Про це повідомили в Офісі президента.
“Фіксуємо перші наслідки ударів дронами-камікадзе. Попередньо без жертв, є травмовані”, – йдеться у дописі.
Зазначається, що “троє поранених у лікарні. Двоє з постраждалих у важкому стані, вони перебувають у реанімації”.
Нагадаємо, сьогодні о 12:05 ворог атакував Україну з північно-східного напрямку стратегічною авіацією. З бомбардувальників-ракетоносців – Ту- 95 та Ту-160 було випущено шість крилатих ракет Х-101/Х-555.
У Чернігові під час повітряної тривоги вибухнув ворожий ударний безпілотник Shahed-136.