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У Києві немає руйнувань і жертв через російську ракетну атаку, – КМВА

Повітряна тривога у столиці тривала три з половиною години.

У Києві немає руйнувань і жертв через російську ракетну атаку, – КМВА
Фото знищеної шостої цілі в районі Києва
Фото: Оперативний ЗСУ у Telegram

У Києві не зафіксовано жодних руйнувань і жертв внаслідок російської ракетної атаки.

Про це повідомила у Telegram КМВА.

Зазначається, що повітряна тривога у столиці тривала 3 години 31 хвилину.

“Жодних руйнувань та жертв під час повітряної тривоги не зафіксовано. Дякуємо нашим силам Протиповітряної оборони”, – зазначається у дописі.

 

Нагадаємо, сьогодні о 12:05 ворог атакував Україну з північно-східного напрямку стратегічною авіацією. З бомбардувальників-ракетоносців – Ту- 95 та Ту-160 було випущено шість крилатих ракет Х-101/Х-555. Повітряні сили знищили чотири крилатих ракети і 10 дронів Shahed-136. 

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