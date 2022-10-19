Ракетна атака росіян: повітряні сили знищили 4 крилатих ракети і 10 дронів Shahed-136

Сьогодні о 12:05 ворог атакував Україну з північно-східного напрямку стратегічною авіацією. З бомбардувальників-ракетоносців – Ту- 95 та Ту-160 було випущено шість крилатих ракет Х-101/Х-555.

Про це повідомили у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

“Одну ракету знищено винищувальною авіацією, одну – зенітним-ракетним підрозділом у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр" на Київщині та Вінниччині”, – йдеться у повідомленні.

Ще дві ракети було збито протиповітряною обороною Сухопутних військ на Чернігівщині.

“Одночасно з ракетним обстрілом окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136 з північного напрямку, зокрема з території Білорусі. Станом на 15.30 десять баражуючих боєприпасів було знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил повітряного командування “Центр”, – зазначається у дописі.

Нагадаємо, під час ракетної атаки росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області.