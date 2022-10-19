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На Харківщині слідчі заочно повідомили мешканці смт Борова про підозру у колабораційній діяльності, - МВС

Вона працювала над впровадженням освітньої програми держави-агресора.

На Харківщині слідчі заочно повідомили мешканці смт Борова про підозру у колабораційній діяльності, - МВС
Фото: МВС

Поліція заочно повідомила про підозру 40-річній жінці, яка з червня активно співпрацювала з окупаційною владою. Зловмисниця забезпечувала загальне керівництво відділом освіти в окупаційній адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Під час однієї з нарад зловмисниця повідомила про підготовку до початку навчального процесу за програмою РФ. Також жінка займалася оформленням трудових відносин з вчителями та працівниками відділу освіти, проходженням курсів підвищення кваліфікації та отриманням навчальних підручників для впровадження освітньої програми держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

Слідчими Ізюмського РУП відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України, яка передбачає до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади до 15 років та з конфіскацією майна.

Під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури жінці заочно повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що маріупольських учителів зобов'язали розповісти дітям, що "Маріуполь завжди був Росією". Референдум про незалежність України 1991 року росіяни називають "незаконним".

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