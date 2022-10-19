Іран хоче спростувати звинувачення у постачанні зброї до РФ і готовий до перемовин з Україною, - МЗС Ірану

За словами іранських посадовців, їхня країна зберігає нейтралітет щодо війни на території нашої країни й виступає проти продовження бойового конфлікту.

Іран вчергове відкинув звинувачення щодо постачання озброєння Росії та заявив про готовність до переговорів з Україною.

Про це заявили в МЗС Ірану.

Представник МЗС Ірану Насер Канаані вкотре заперечив інформацію про те, що Тегеран відправляв зброю, в тому числі військові безпілотники Росії для використання у війні проти України.

"Подібні безпідставні заяви, які грунтуються на неправдивій інформації та недоброзичливих припущеннях, є частиною цілеспрямованої та політично-пропагандистської кампанії, що ведеться ЗМІ деяких країн проти Ісламської Республіки Іран", - сказав він.

Також Канаані зазначив, що Іран готовий до переговорів з Україною, аби спростувати звинувачення.

Він відзначив, що Іран зберігає нейтралітет щодо війни на території нашої країни й виступає проти продовження бойового конфлікту.

"Речник зовнішньополітичного відомства підкреслив, що в цьому ключі глава зовнішньополітичного відомства Ірану провів численні зустрічі та контакти зі своїми російськими та українськими колегами", - додали в пресслужбі іранського МЗС.

Нагадаємо, вчора Рада засудила Іран за постачання дронів Росії. Парламент просить світову спільноту невідкладно вжити всіх заходів з метою припинення постачань Іраном озброєнь до Росії.

Reuters повідомив, що Іран погодився надати Росії нові безпілотники і балістичні ракети. Угоди було досягнуто 6 жовтня, коли іранська делегація була в Москві.