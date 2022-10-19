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У Київській і ще чотирьох областях спрацювала ППО

Де саме – не повідомляється. 

У Київській і ще чотирьох областях спрацювала ППО
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Старух/Запорізька ОДА

У Київській області під час повітряної тривоги спрацювала протиповітряна оборона. 

Влада закликає перебувати в укриттях. Про роботу ППО в Телеграм повідомили в Київській ОВА

"Мешканці Київщини! Триває повітряна тривога! Не ігноруйте її та перебувайте в укритті! Бережіть себе та будьте відповідальними!" – закликав голова ОВА Олексій Кулеба.

Згідно з додатком "Тривога", ППО також спрацювала в Вінницькій, Чернігівській, Полтавській і Харківській областях.

У Чернігівській області збили дві ракети, повідомили в командуванні "Північ" у коментарі Суспільному.

Збита ракета над Чернігівщиною.
Фото: ОК Північ
Збита ракета над Чернігівщиною.

Фото: ОК Північ

Фото: ОК Північ

Повітряна тривога в Києві і області почалася о 12:50. Загроза ракетних ударів станом на 13:49 є для всієї країни, крім Криму.

Попереднього удару по столиці російська армія завдала вчора. Були атаковані обʼєкти енергетичної інфраструктури. Били по Києву і в понеділок. Ворог застосовує і ракети, і БпЛА. 

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