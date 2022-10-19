У Київській і ще чотирьох областях спрацювала ППО

Де саме – не повідомляється.

У Київській області під час повітряної тривоги спрацювала протиповітряна оборона.

Влада закликає перебувати в укриттях. Про роботу ППО в Телеграм повідомили в Київській ОВА.

"Мешканці Київщини! Триває повітряна тривога! Не ігноруйте її та перебувайте в укритті! Бережіть себе та будьте відповідальними!" – закликав голова ОВА Олексій Кулеба.

Згідно з додатком "Тривога", ППО також спрацювала в Вінницькій, Чернігівській, Полтавській і Харківській областях.

У Чернігівській області збили дві ракети, повідомили в командуванні "Північ" у коментарі Суспільному.

Фото: ОК Північ Збита ракета над Чернігівщиною.

Фото: ОК Північ

Фото: ОК Північ

Повітряна тривога в Києві і області почалася о 12:50. Загроза ракетних ударів станом на 13:49 є для всієї країни, крім Криму.

Попереднього удару по столиці російська армія завдала вчора. Були атаковані обʼєкти енергетичної інфраструктури. Били по Києву і в понеділок. Ворог застосовує і ракети, і БпЛА.