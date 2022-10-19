Рада засудила Іран за постачання дронів Росії

Парламент просить світову спільноту невідкладно вжити всіх заходів з метою припинення постачань Іраном озброєнь до Росії.

Верховна Рада України на пленарному засіданні 19 жовтня прийняла Заяву Верховної Ради України щодо засудження сприяння Ісламською Республікою Іран збройній агресії Російської Федерації проти України.

За постанову проголосували 303 нардепів, повідомляє народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Український парламент просить світову спільноту невідкладно вжити всіх можливих заходів з метою припинення постачань Ісламською Республікою Іран озброєнь до Росії. А у разі відмови – запровадити дієві санкції проти Ірану, її вищого політичного керівництва та компаній.

У пояснювальній записці нагадується, що злочинні напади Росії вчиняються за допомогою нового озброєння - дронів-камікадзе іранського виробництва.

"Це означає, що всупереч публічним позиціям та рішенням Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав, широкомасштабна збройна агресія РФ фактично підтримується і підживлюється ще однією державою – Ісламською Республікою Іран. Зазначені обставини потребують негайного випереджального реагування, оскільки подібні акції, а йдеться саме про озброєння держави-терориста, безпосередньо спрямовані на початок повномасштабної третьої світової війни", – наголошують депутати.

Заява Верховної Ради України спрямована на:

1) привернення уваги світової спільноти до фактів постачання Ісламською Республікою Іран озброєння терористичному кремлівському режиму, що посилює спроможність РФ вести бойові дії та спонукає її до ескалації збройної агресії проти України та всього цивілізованого світу;

2) невідкладне ініціювання на міжнародному рівні заходів, здатних запобігти постачанню у будь-якій формі озброєння державі-терористу – РФ.

Тому український парламент закликає світове товариство невідкладно вжити всіх можливих заходів з метою припинення постачань Ісламською Республікою Іран озброєнь до Росії, "а у разі відмови Ісламської Республіки Іран від припинення таких постачань – запровадити дієві санкції проти Ісламської Республіки Іран, її вищого політичного керівництва та компаній", наголосили нардепи.

Також Рада просить уряди та парламенти іноземних держав сприяти суттєвому зміцненню обороноздатності України, зокрема невідкладно посилити можливості України у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.

Нагадаємо, Reuters повідомило, що Іран погодився надати Росії більше безпілотників, а також балістичні ракети. Угоди було досягнуто 6 жовтня, коли іранська делегація була в Москві.