Росіяни протягом семи годин обстрілювали Оріхів. Поранень зазнали вісім людей

Цієї ночі росіяни протягом майже семи годин обстрілювали Оріхів Запорізької області. Поранено вісім мирних жителів.

Вогонь вівся з реактивних систем залпового вогню. Про це в Телеграм повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"Руйнувань зазнали приватні будинки, будівля міської ради, навчального закладу. Наразі в Оріхові відсутнє електро та водопостачання. Профільні службі вже працюють над відновленням мереж", – написав він.

Місто Гуляйполе було обстріляне ракетами С-300. Руйнувань зазнала місцева школа. За попередньою інформацією постраждалих немає.

Нагадаємо, що окупанти били в Запорізькій області і по обʼєкту інфраструктури.

Оріхів зазнає систематичних обстрілів з боку російської армії. Ворог знищує будинки, дороги, інфраструктуру. У пошкоджених будинках нема світла, газу, води. Подекуди мешканцям доводиться готувати їжу просто в себе у дворах.