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​Російські командири за хабарі відправляють військових у тил, – СтратКом ЗСУ

У районі Бахмута за таку "послугу" офіцери просять 5 тис. рублів на добу.

​Російські командири за хабарі відправляють військових у тил, – СтратКом ЗСУ
Фото: EPA/UPG

Російські військові командири практикують відкупи за можливість перебувати подалі від передової на війні в Україні.

Про це повідомило управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

"Російські командири роблять бізнес на "спецоперації". Якщо військовослужбовець не хоче перебувати на першій лінії фронту, він має заплатити, та його відвезуть у тил", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільш поширений такий "бізнес" на гарячих ділянках фронту, де підрозділи армії РФ зазнають втрат.

Наприклад, у районі Бахмута за таку "послугу" російські офіцери просять 5 тис. рублів на добу.

"Сума досить не маленька, але вона розрахована на те, щоб усі одразу не втекли з передка до тилу. Таким чином російські командири хочуть отримати велику суму грошей, яку їм обіцяв Шойгу та Путін перед відправкою в Україну, але в черговий раз обманув. У цій ситуації, як і в інших, інтереси пересічних військовослужбовців не враховуються", – додали в командуванні.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, у Росії не вистачає молодших офіцерів для керівництва мобілізованими. Військове керівництво не виконує належно свої обов'язки і погіршує і без того низький моральний дух і згуртованість підрозділів окупантів.

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