Росіяни дозволили проїжджати Кримським мостом вантажівкам до 40 тонн

Два зруйновані прольоти планують демонтувати до кінця року.

Російський віцепрем'єр, "куратор" окупованого Криму Марат Хуснуллін, заявив, що наразі Керченським мостом вже можуть проїжджати вантажівки до 40 тонн.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на російські ЗМІ.

Хуснуллін також зазначив, що два зруйновані прольоти мосту планують демонтувати до кінця грудня 2022 року.

Напередодні на Керченському мосту відкрили рух автобусів. РосЗМІ повідомляли про величезні черги при в'їзді на пошкоджений транспортний перехід.

Раніше Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов назвав Кримський міст "самобудом" і заявив, що згідно з українським законом, цю конструкцію Росія має прибрати за власний рахунок.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух з подальшою пожежею. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом, потім – що вибухнула вантажівка. Пізніше під час зустрічі з главою Слідчого комітету Путін звинуватив у підриві мосту українські спецслужби. Російські пропагандистські ЗМІ отримали від Кремля вказівки, як висвітлювати вибух – вони мають наголошувати на тому, що міст не зруйнований, а лише пошкоджено полотно на автомобільній та залізничній частинах.

12 жовтня ФСБ РФ відзвітувало про розслідування вибуху на Кримському мосту і заявило про затримання вісьмох підозрюваних. Організатором росіяни назвали Головне управління розвідки Міноборони України та його керівника Кирила Буданова. Також росЗМІ опублікували фото та відео огляду фури, яка нібито підірвала міст.

Про деталі інциденту з мостом та його наслідки можна прочитати в матеріалі LB.ua: "Хто підірвав Кримський міст?".

Раніше Данілов говорив, що Путін може зберегти Кримський міст від знищення, якщо по ньому з півострова виведуть до Росії усіх окупантів.