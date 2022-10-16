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Навіть море на нашому боці, пороми до Керчі зупинили через вітер, - ОК "Південь"

75% постачань окупантів проходили через Кримський міст.

Навіть море на нашому боці, пороми до Керчі зупинили через вітер, - ОК "Південь"
Фото: з відкритих джерел

Після вибуху на Кримському мосту, який стався 8 жовтня, значно погіршилося становище російських військ на південному напрямку фронту.

Про це повідомила в ефірі телемарафону начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Радіо Свобода.

За її словами, загарбники наразі не можуть отримати необхідного забезпечення.

«Дуже критичне у них (окупантів - ред.) становище зі спорядженням, з постачаннями, з логістикою, тому що дійсно підтягування резервів звідти відбувалось. Майже 75% цих постачань проходили саме через Кримський міст. Наразі навіть море на нашому боці, навіть природа проти того, щоб у них щось функціонувало, тому що навіть пороми зупинили через вітер», – зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух з подальшою пожежею. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом, потім – що вибухнула вантажівка. Пізніше під час зустрічі з главою СК РФ Олександром Бастрикіним Путін звинуватив у підриві мосту українські спецслужби. А російські пропагандистські ЗМІ отримали від Кремля вказівки, як висвітлювати вибух.

Про деталі інциденту з мостом та його наслідки можна прочитати в матеріалі LB.ua: "Хто підірвав Кримський міст?".

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