​Минулої доби додому з-за кордону повернулося понад 43 тис. українців

З-за кордону протягом минулої доби прибули 38 тисяч людей, із них 34 тисячі – громадяни України.

Про це повідомило у Facebook Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що за добу 15 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 79 тис. людей і 19 тис. транспортних засобів.

З України протягом минулої доби виїхали понад 40 тис. людей. 25 тисяч із них перетнули кордон з Польщею, решта – з іншими країнами ЄС та Молдовою.

Водночас до України за добу прибули більш ніж 38 тисяч осіб, 34 тисячі з яких – громадяни України. Також було оформлено 76 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, переселенці, які виїхали на Рівненщину, повертаються в деокуповані міста. Загалом область надала притулок 80 277 співгромадянам.