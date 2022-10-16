Минулої доби росіяни вбили десятьох українців

Учора внаслідок збройної агресії Російської Федерації загинули 10 мирних мешканців, поранення отримали 14 цивільних.
Про це повідомили в ОП.
Зазначається, що за минулу добу внаслідок дій російських окупантів:
- у Дніпропетровській області – 6 людей поранено;
- у Донецькій – 7 загиблих ( утому числі 6 вбитих раніше), 3 поранених;
- У Запорізькій області – 1 загиблий;
- у Харківській області – 2 загиблих (виявлено вбитих раніше), 3 поранених;
- у Херсонській області – 2 поранених.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували дев’ять областей України, водночас тихо було у 16 регіонах.