Минулої доби росіяни вбили десятьох українців

Найбільше загиблих у Донецької області.

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Учора внаслідок збройної агресії Російської Федерації загинули 10 мирних мешканців, поранення отримали 14 цивільних.

Про це повідомили в ОП.

Зазначається, що за минулу добу внаслідок дій російських окупантів:

у Дніпропетровській області – 6 людей поранено;

у Донецькій – 7 загиблих ( утому числі 6 вбитих раніше), 3 поранених;

У Запорізькій області – 1 загиблий;

у Харківській області – 2 загиблих (виявлено вбитих раніше), 3 поранених;

у Херсонській області – 2 поранених.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували дев’ять областей України, водночас тихо було у 16 регіонах.