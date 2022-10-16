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Минулої доби росіяни вбили десятьох українців

Найбільше загиблих у Донецької області.

Минулої доби росіяни вбили десятьох українців
Фото: ОП

Учора внаслідок збройної агресії Російської Федерації загинули 10 мирних мешканців, поранення отримали 14 цивільних.

Про це повідомили в ОП.

Зазначається, що за минулу добу внаслідок дій російських окупантів:

  • у Дніпропетровській області – 6 людей поранено;
  • у Донецькій – 7 загиблих ( утому числі 6 вбитих раніше), 3 поранених;
  • У Запорізькій області – 1 загиблий;
  • у Харківській області – 2 загиблих (виявлено вбитих раніше), 3 поранених;
  • у Херсонській області – 2 поранених.

 

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували дев’ять областей України, водночас тихо було у 16 регіонах.

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