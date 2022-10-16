Минулої доби російська армія атакувала сім населених пунктів Донецької області. Окупанти застосували РСЗВ, “ураган”, “град”, ракети артилерію і танки.

Про це повідомляє сайт Національної поліції Донецької області.

Зазначається, що армія РФ вдарила по Авдіївці, Бахмуту, Торецьку, Костянтинівці, Часовому Яру, Карлівці, Орлівці. Ворог застосовував проти мирного населення РСЗВ “ураган”, “град”, ракети, артилерію та танки. Є поранені та загиблі мирні мешканці.

Знищено та пошкоджено 20 цивільних об’єктів – 14 житлових будинків, дитячий садок, медичний заклад, територію підприємства харчової промисловості, автомобілі, гараж.

Фото: dn.npu.gov.ua

Від ворожої артилерії продовжує потерпати Бахмут. За добу загарбники п’ять разів обстріляли місто, вбили та поранили цивільних. Внаслідок ворожих влучань пошкоджено 11 приватних осель.

Фото: dn.npu.gov.ua

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції з Донеччини евакуйовано ще 220 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 24 000 осіб, серед них 3813 – діти, 1326 – люди з інвалідністю.

Нагадаємо, у Лимані на Донеччині виявили шістьох вбитих росіянами під час окупації цивільних.