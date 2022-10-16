Втрати російської армії наблизилися до 65 000 осіб, – Генштаб

Учора найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Минулої доби Збройні сили України знищили близько 300 окупантів, 5 танків та багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 65 000 військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 65 000 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 529 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 193 (+14) од,

артилерійських систем – 1 589 (+7) од,

РСЗВ – 365 (+0) од,

засоби ППО ‒ 186 (+0) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 242 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 224 (+14),

крилаті ракети ‒ 316 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 959 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 143 (+1).

Нагадаємо, учора підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Торське і Спірне на Краматорському напрямку, Берестове, Соледар і Бахмут на Бахмутському напрямку та Мар’їнка, Побєда і Невельське на Авдіївському напрямку.