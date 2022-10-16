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Втрати російської армії наблизилися до 65 000 осіб, – Генштаб

Учора найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Втрати російської армії наблизилися до 65 000 осіб, – Генштаб
Фото: Telegram-канал Сухопутні війська ЗСУ

Минулої доби Збройні сили України знищили близько 300 окупантів, 5 танків та багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 65 000 військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 65 000 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 529 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 193 (+14) од,
  • артилерійських систем – 1 589 (+7) од,
  • РСЗВ – 365 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 186 (+0) од,
  • літаків – 268 (+0) од,
  • гелікоптерів – 242 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 224 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 316 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 959 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 143 (+1).

 

Нагадаємо, учора підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Торське і Спірне на Краматорському напрямку, Берестове, Соледар і Бахмут на Бахмутському напрямку та Мар’їнка, Побєда і Невельське на Авдіївському напрямку.

 

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