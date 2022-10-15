На Сумщині за добу зафіксували 104 "приходи"" та один авіаудар, – Живицький

Окупанти здійснили 8 обстрілів з артилерії та мінометів.

Протягом 15 жовтня у Сумській області зафіксовано 8 окупантів обстрілів з артилерії та мінометів.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністраціїї Дмитро Живицький.

Загалом було 104 приходи та один авіаудар – 6 ракет.

У Білопільсьій громаді з 8:15 ранку окупанти почали бити з міномету: 26 прильотів протягом години. Трохи згодом – ще 2 міни.

У Шалигінській громаді було 10 мін близько 10 ранку.

У Великописарівській громаді росіяни ближче до опівдня випустили 6 ракет з гвинтокрилу МІ-8 росіяни.

Опівдні росіяни з безпілотника скинули вибуховий пристрій на одне із сел Краснопільської громади.

О 16 годині почалися арт та мінометні обстріли різних територій громади: 22 та 8 прильотів зі ствольної артилерії та 35 мін.

Есманська громад – після 13:00 було три міни з території РФ.

Вогонь ворога зачепив ще й території Миколаївської сільської громади. Усього було 5 прильотів зі ствольної артилерії.

В усіх випадках – попередньо, без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, Київська та Сумська області отримають із резервного фонду 357 млн грн на ліквідацію наслідків окупації та останніх ракетних обстрілів.