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Українці зібрали 150 млн грн на “Ловця шахідів”

“Ціллю було зібрати 100 мільйонів".

Українці зібрали 150 млн грн на “Ловця шахідів”
Фото: t.me/AFUStratCom/6501

Українці зібрали 150 мільйонів гривень менш ніж за дві доби на купівлю комплексу боротьби з ворожими дронами “Ловець шахідів”.

Про це віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.

“Ціллю було зібрати 100 мільйонів, але завдяки вашій космічній підтримці на банки моно впало в половину більше. Дякую за кожен донат. Завдяки вам іранські Шахеди скоро падатимуть частіше, а об‘єкти критичної інфраструктури країни будуть захищеніші!”, – зазначив він. 

Серед усіх учасників збору буде розіграно 1000 унікальних браслетів з Азовсталі з написом “Вірю в ЗСУ”, 100 з яких особисто підписав Валерій Залужний.

До Дня захисників і захисниць фандрейзингова платформа UNITED24, monobank та Ігор Лаченков оголосили благодійний збір. Його мета – зібрати кошти на комплекс боротьби з дронами. Серед усіх, хто пожертвує щонайменше 5 гривень, розіграють спеціальний наклад браслетів з останньої партії Азовсталі.

Нагадаємо, Збройні сили України 15 жовтня знищили шість дронів "Shahed-136" та ударний вертоліт російських окупантів.

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