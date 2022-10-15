У Сєвєродонецьку стало більше російських військових

У тимчасово захопленому Сєвєродонецьку збільшується контингент російських військ, у місті проводяться навчання мобілізованих.

Про це повідомив очільник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

“У місті залишається близько 7-8 тисяч жителів. Наразі, за тією інформацією, яка надходить, у місті трохи збільшується контингент окупантів. Проводяться навчання мобілізованих”, - зазначив Стрюк.

За його словами, для розміщення військових використовуються соціальні установи і навіть лікарні.

Очільник ВЦА зауважив, що населенню виживати складно, "гуманітарна допомога" від загарбників надходить в обмеженій кількості.

“Люди виживають за рахунок навколишніх сіл. Фактично, це натуральний обмін: продукти на речі. Медицина на примітивному рівні, як і інші аспекти життя. Розпочати опалювальний сезон у місті централізовано неможливо, що би там не декларувалося окупаційною владою”, - заявив Стрюк.

Він зазначив, що люди шукають притулку на зиму в навколишніх селах і садових кооперативах, де є можливість використовувати тверде паливо для опалювання.

Нагадаємо, що 9 жовтня керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни готують мобілізованих у Сєвєродонецьку.