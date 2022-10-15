На блокпосту у Василівці на Запоріжжі росіяни не пропускають 4 тис. людей

За 2,5 тижні на підконтрольну Україні територію пропустили лише 200 автівок.

Російські загарбники незаконно утримують на блокпості у Василівці у Запорізькій області 4 тис. людей.

Про це мер Мелітополя Іван Федоров написав у Телеграмі.

Федоров зазначає, що за 2,5 тижні на підконтрольну Україні територію росіяни з тисяч тих, хто бажає виїхати, пропустили лише 200 автівок. Він зазначив, що люди від втоми просто вертаються до окупованих домівок.

"Люди у відчаї, днями і ночами в машинах, на холоді, без нормальної їжі, з дітьми, старенькими батьками просто втомились чекати і розвертаються до окупованого дому. В надії, що скоро все ж таки вдасться залишити ненависний "рускій мір", - написав Федоров.

Блокпост у Василівці знаходиться у 58 км від Запоріжжя.

За словами Федорова, з 27 вересня почала скупчуватись черга у Василівці. Спочатку у черзі було 1 200 авто з 6 000 мешканців.